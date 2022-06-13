البطش يدعو الفصائل لاجتماع عاجل ويحمل الاحتلال تبعات عدوانه على شعبنا

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، مساء الأحد، الدعوة لكافة الفصائل للاجتماع العاجل، لمناقشة القضايا المطروحة، والوقوف بمسؤولية وطنية حيال كل القضايا التي يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيني بفعل تصاعد العدوان الإسرائيلي.

يُشار إلى أن ذلك جاء بعد تصريح الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة حول استمرار العدوان ضد الأقصى والضفة والأسرى.

وحمل البطش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات التي ستنتج عن استمرار الاحتلال في عدوانه على شعبنا عامة وعلى أهلنا بالقدس خاصة.

كما حمل الاحتلال مسؤولية التدهور الشديد لوضع الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن 103 يومًا، والأسير رائد ريان المضرب منذ 67 يومًا رفضًا للاعتقال الإداري.

وصرح الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، أن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات يومية من قبل العدو الإسرائيلي، وعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية، ومن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته.

وشدد النخالة على أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تقف بكل جدية عند هذه العناوين الكبيرة، ولن تقبل بهذا الإذلال المستمر.

المصدر / فلسطين أون لاين