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مسؤول إسرائيلي: يدعو السياح الإسرائيليين لمغادرة تركيا فورًا

13 يونيو 2022 . الساعة 00:37 بتوقيت القدس
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أفادت تقارير بأن (إسرائيل) وتركيا أحبطتا هجومًا إيرانيًا الشهر الماضي على أهداف إسرائيلية.

وقال مصدر أمني لـ"نيوز 13" إن هناك خطرًا واضحًا ومباشرًا على حياة الإسرائيليين في تركيا.

كما تم الكشف عن أنه في نفس يوم إحباط الهجوم، تم الاتصال بالسياح الإسرائيليين والإرهابيين، على ما يبدو وحولوا إحضارهم إلى المكان الذي سيتم اختطافهم منه.

وفي نهاية الشهر الماضي، أصدرت شعبة مكافحة الإرهاب في مقر الأمن القومي (مجلس الأمن القومي)، تنقيحًا للتحذير من توجه الإسرائيليين إلى تركيا.

وبحسب مصادر في جهاز الدفاع، فهذه تحذيرات جاءت على خلفية تهديد حقيقي للإسرائيليين في تركيا، كما أن هناك ارتفاع في مستوى التهديد في دول أخرى على الحدود مع إيران أيضًا.

وأضافت رئاسة الأمن القومي أن التوصية الرسمية لمجلس الأمن القومي للمواطنين الإسرائيليين هي تجنب السفر غير الضروري لتركيا، وكقاعدة عامة، اتخاذ احتياطات صارمة إذا اضطروا للوصول إلى البلاد وهي تجنب الاتصال مع الغرباء والشك في الاقتراحات والاستفسارات من جهات مجهولة، وتجنب تقديم المعلومات الشخصية ومعلومات السفر وتقديم موقع محدد في الوقت الفعلي أو في وقت مبكر، مع التجهز مسبقًا بأرقام هواتف خدمات الطوارئ في الوجهة التي تمت زيارتها.

كما دعت إلى تجنب إظهار الهوية الإسرائيلية في الفنادق والمعالم السياحية والمطاعم والأماكن العامة.

 

المصدر / وكالات
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#تركيا #إيران #فيلق القدس #الاحتلال الإسرائيلي

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