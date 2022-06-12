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بالصور "الدولي للإعلام الرياضي" يكرّم الزميل يحيى اليعقوبي

12 يونيو 2022 . الساعة 23:40 بتوقيت القدس
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الزميل الصحفي يحيى اليعقوبي عقب تكريمه

كرّم الاتحاد الدولي للإعلام الرياضي، في الدوحة، الصحفي في موقع فلسطين أون لاين، النافذة الإلكترونية لصحيفة فلسطين اليومية، يحيى اليعقوبي، لوصوله إلى نهائيات الجائزة

وتأتي منافسة اليعقوبي في المسابقة من خلال قصتين قدمهما حول ذوي الإعاقة الذين يمارسون الرياضة، ما أهلهما للتنافس من بين أكثر من 1700 مادة مقدمة من مختلف أنحاء العالم.

وكرم اليعقوبي، كواحد من بين 8 صحفيين عرب فقط مكرمين وصلوا للنهائي من إجمالي عدد المشاركين والمتأهلين.

يشار إلى أن الزميل اليعقوبي حصل على عديد الجوائز المحلية والعربية، عن قصص صحفية أعدها ونافس بها في عدة مسابقات، كان آخرها المشاركة في مهرجان العودة الدولي للأفلام الوثائقية، والحصول على جائزة تشجيعية عن أفضل مونتاج وإخراج لفيلمه الناجون من الموت.

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#الإعلام الرياضي

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