رونالدو يتقاضى مبالغ خيالية مقابل كل منشور على "إنستغرام"

يواصل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي جنيَ أرباح خيالية على منصات التواصل الاجتماعي، بفضل تألقه وتسجيله الأهداف على الملاعب الخضراء، وكسب ودّ الجماهير خارجها.

وأصبح كريستيانو رونالدو أول شخص في العالم يتخطّى حاجز الـ450 مليون متابع عبر منصة "إنستغرام"، ويتضمن حساب قائد منتخب البرتغال 3,315 منشورًا بالمتوسط، ويتابع حسابه 515 مستخدمًا من المشاهير ولاعبي الكرة والأندية حول العالم.

وتفوّق رونالدو (37 عامًا) الذي يتابعه أكثر من 700 مليون على منصات التواصل الاجتماعي، منها إضافة إلى متابعيه في تطبيق "إنستغرام" نحو 150.8 مليون شخص عبر موقع "فيسبوك"، وأكثر من 100 مليون عبر "تويتر"، على عارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر التي لديها 347 مليون متابع، ويحلّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثالثًا برصيد 336 مليون متابع.

ولا يعتمد فقط "صاروخ ماديرا" في جني المال على كرة القدم والاستثمارات العقارية فحسب، بل إنه يعد من أكثر المستفيدين ماليًّا من عالم "السوشيال ميديا" حتى الآن.

وكشفت العديد من التقارير الإنجليزية، أنّ الدون رونالدو، يُعدُّ الأكثر استفادة ماليًّا على مستوى العالم، من حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، صاحب الأعلى متابعة من قِبل جماهيره وعشاقه في أرجاء المعمورة.

وأكدت التقارير الإنجليزية، بأنّ رونالدو يتقاضى مبلغ 880 ألفًا إلى مليون دولار، مقابل المنشور الواحد عبر حسابه الشخصي على منصة "إنستغرام".

ووفق ما كشفت التقارير الإنجليزية، فإنّ عددًا من المنشورات التي يقوم بنشرها كريستيانو رونالدو سنويًّا، تتخطى الراتب الذي يتقاضاه من ناديه مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر"، المقدر قيمته بـ26 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد، أي ما يعادل 32 مليون دولار أمريكي تقريبًا.

بينما أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأنّ ميسي يصل المبلغ الذي يتقاضاه مقابل كل منشور على حسابه على منصة "إنستغرام"، من 651 ألف إلى مليون دولار، حيث إنّ بعض المنشورات شهريًّا، كفيلة في تخطي راتبه الشهري مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت شبكة "سكواكا - Squawka" للإحصائيات، مؤخرًا أنّ رونالدو رفع رصيده إلى 117 هدفًا مع المنتخب البرتغالي، بعدما نجح في تسجيل الهدفين الثاني والثالث في شباك سويسرا يوم الأحد الماضي، ضمن دوري الأمم الأوروبية، ليبتعد بصدارة ترتيب أكثر اللاعبين تهديفًا على مستوى المنتخبات، بفارق 8 أهداف عن المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي.

ويُعتبر رونالدو الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي، ونادي ريال مدريد الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف عبر التاريخ.

المصدر / وكالات