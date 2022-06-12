الحية: الاحتلال يحاول حسم المعركة في القدس بشتى السبل

أكد رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس الدكتور خليل الحية، أن الاحتلال يحاول حسم المعركة في القدس المحتلة بشتى السبل، لافتاً إلى مشاريع الاحتلال الاستئصالية داخل القدس، بالتهجير والطرد، مشدداً على ضرورة أن تتقدم الأمة جمعاء أن لحماية القدس والأقصى.

وقال الحية في لقاء عبر قناة الأقصى الفضائية، إن الاحتلال يفرغ المدينة المقدسة من سكانها ومن كل من يسعى للدفاع عن القدس، لذلك المدينة في خطر من عمليات التهويد الممنهجة، لكن رغم ذلك أهلنا صامدون، مشدداً على أن "القدس لها رجال والمسجد الأقصى له أبطال".

وتابع "رغم سلوك الاحتلال التهجيري والتهويدي إلا أن أهلها صامدون"، وأضاف "الممتلكات الإسلامية والمسيحية في القدس باتت في خطر شديد".

وشدد على أن "القدس والأقصى قبلتنا ومدينتنا وعاصمتنا لا نقبل القسمة فيهم ولا الاعتداء عليهم".

وأكد القيادي في حركة حماس، أن شعبنا في عمل جاد لحماية المسجد الأقصى، ووجه التحية للمرابطين الذين يحمونه صباح مساء.

وأكد أن الاحتلال يمعن في التهويد، ولكن نحن له بالمرصاد ولن يجرنا لمعركة يريدها في الزمان والمكان.

الوحدة لمواجهة الغطرسة

ودعا الحية إلى التوحد في مواجهة الاستيطان والغطرسة الإسرائيلية كما توحدنا في حماية القدس والأقصى خلال رمضان الماضي

ووجه رسالته إلى المطبعين بالقول: "إن الاحتلال يستغل فتح عواصم العرب له في مزيد من الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومقدساته".

وأشار إلى أن أفق الحل السياسي تلاشى، وهذا ما أبلغت به السلطة، وقد بات محالا.

ووصف الحية ما يحدث بأنه "إدارة للمرحلة الرمادية ووقت الفراغ، ونحن ننبه أبو مازن وقيادة السلطة بألا يلقي سمعاً لسلوك الإدارة الأمريكية السرابيّ".

وشدد على أن المطلوب وحدة شعبنا في مواجهة الاحتلال وليس إضاعة الوقت في خدمة الاحتلال، موضحاً أن سيادة الاحتلال غير موجودة، بل نحن نواجهها ونقاومها، ويوم مسيرة الأعلام فقد الاحتلال زعمه بالسيادة على القدس.

وقال إن "المقاومة وجدت لتحرير الأرض والدفاع عن المقدسات، ولم تخذل الشعب يوماً"، وأردف "نحن كفلسطينيين سنواجه مخطط الاحتلال الإجرامي، ولن يردعنا أي مانع".

المصدر / فلسطين أون لاين