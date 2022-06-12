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"الشباب والثقافة": البدء بتوقيع عقود تنفيذ المبادرات الثقافية

12 يونيو 2022 . الساعة 20:35 بتوقيت القدس
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جانب من توقيع عقود المبادرات الثقافية

بدأت الهيئة العامة للشباب والثقافة، توقيع عقود تنفيذ مشروع المبادرات الثقافية للجمعيات والمراكز الثقافية العاملة في قطاع غزة والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي.

وجرت مراسم التوقيع في مقر الهيئة بمدينة غزة، بحضور رئيس الهيئة أحمد محيسن، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب سامي أبو وطفة، ومدير المركز الثقافي الماليزي شادي سالم، إضافة إلى رؤساء المراكز والجمعيات الثقافية المنفذة للمبادرات.

 أوضح رئيس الهيئة أن مشروع تمويل المبادرات الثقافية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني ودعم الجمعيات والمراكز الثقافية وتشجيعها لتطوير قدراتها والارتقاء بأنشطتها من خلال تنفيذ مبادرات ثقافية إبداعية نوعية تجسد الهوية الثقافية الفلسطينية.

 وأشار إلى اختيار (17) مبادرة ثقافية متنوعة ما بين الشعر والأدب، والمسرح، والدراما، والفن التشكيلي، والتراث الوطني الفلسطيني، والتدريب الفني والأدبي، وذلك وفقًا لمعايير محددة أبرزها توظيف الأدوات الثقافية لمعالجة موضوعات وقضايا ذات علاقة بالهوية الثقافية الفلسطينية، وتعزيز الانتماء للقضايا الوطنية.

 ولفت محيسن إلى أن تنفيذ المبادرات سيبدأ خلال النصف الثاني من شهر يونيو/حزيران الجاري، وسيستمر حتى نهاية العام الحالي، مبينًا أن أنشطة وفعاليات المبادرات ستغطي كافة محافظات غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #هيئة الشباب والثقافة

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