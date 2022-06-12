أبرز الأغذية التي قد تؤثر إيجابًا على الجهاز العصبي

إليك قائمة بأبرز أنواع الأطعمة التي قد يساعد تناولها على تقوية الجهاز العصبي وتحسين صحته:

1. بعض أنواع الخضروات

قد يساعد تضمين الخضروات الآتية ضمن حميتك الغذائية على تحسين صحة الأعصاب وتقويتها:

الخضروات الورقية الداكنة: مثل: السبانخ، والتي تحتوي على عناصر قد تساعد على تحسين وظائف الخلايا والنواقل العصبية، وإبطاء وتيرة شيخوخة الأعصاب.

البروكلي: إذ يعد البروكلي أحد أنواع الخضروات الغنية بحمض الفوليك، وهو فيتامين هام قد يتسبب نقص مستوياته برفع فرص الإصابة بمجموعة من المشكلات العصبية، مثل: الاكتئاب، والتعب، ومشكلات الذاكرة، وانفصام الشخصية.

الشمندر: إذ يحتوي على نسب جيدة من الكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وهي عناصر غذائية هامة لصحة الجهاز العصبي.

الأفوكادو: فهذه الثمار اللذيذة غنية بأحماض أوميغا 3 الهامة للأعصاب.

2. المكسرات والحبوب والبذور والبقوليات

إذا كنت ترغب في تناول أطعمة تقوي الأعصاب والاستمتاع بمذاق رائع في الوقت ذاته تستطيع تضمين المكسرات والبذور والبقوليات الآتية ضمن حميتك:

الحبوب الكاملة، فهي مصدر جيد للكربوهيدرات التي قد تساعد على رفع مستويات السيروتونين في الجسم، مثل: الأرز البني، والدخن، والشوفان.

البقوليات الغنية بالبروتينات، مثل: الفاصوليا السوداء، والفول، والحمص.

البذور الغنية بأحماض أوميغا 3، مثل: بذور الكتان، وبذور الشيا.

المكسرات التي تعد مصدرًا جيدًا للسيروتونين، وهو أحد المركبات الكيميائية التي تساعد على تحسين المزاج، مثل: اللوز، والكاجو، والجوز.

3. اللحوم والأسماك وبعض الأغذية حيوانية المصدر

لتحسين صحة الجهاز العصبي وتقوية الأعصاب احرص على تناول الأصناف الغذائية الآتية بوتيرة منتظمة:

الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3، مثل: السلمون، والسردين، والتونة.

الكبدة الغنية بفيتامين ب12 والذي قد يساعد على حماية الأعصاب من التلف.

اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى الغنية بفيتامينات المجموعة ب، مثل: اللحم البقري، والكبدة.

4. الفطر (المشروم)

إذا كنت تبحث عن أطعمة تقوي الأعصاب فقد تجد ما تبحث عنه في الفطر، إذ يحتوي الفطر على نسبة عالية من فيتامين ب6 والذي قد يكون له تأثير إيجابي مباشر على إنتاج السيروتونين والنواقل العصبية الهامة للصحة العصبية والنفسية، لذا فإنّ تناول الفطر قد يساعد على تحسين المزاج ومقاومة الاكتئاب.

5. أغذية أخرى

لا تقتصر قائمة أطعمة تقوي الأعصاب على ما ذكر فحسب، بل تستطيع كذلك تناول الأغذية الآتية لدعم صحة جهازك العصبي:

التوت بأنواعه المختلفة.

الشوكولاته الداكنة.

بعض أنواع الحمضيات، مثل: الجريب فروت، والبرتقال.

الأغذية الغنية بالبروبيوتيك، مثل: بعض منتجات الألبان.

بعض المنتجات الغذائية المدعمة، مثل: رقائق الفطور المدعمة، والتوفو المدعم، وعصير الفواكه المدعم.

بعض أنواع الحليب، مثل: الحليب منخفض الدسم، وحليب الصويا غير المحلى.

مشروبات تقوي الأعصاب

بالإضافة إلى وجود أطعمة تقوي الأعصاب قد يساعد شرب بعض السوائل الصحية بانتظام على تقوية الأعصاب أيضًا، ومنها الآتي:

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مركبات خاصة، مثل مركب الثيانين (L-theanine)، الذي قد يساعد على تخفيف القلق والتوتر والاكتئاب.

شاي البابونج: قد يساعد هذا المشروب الدافئ على تحفيز استرخاء الأعصاب وعلاج بعض الأعصاب المصابة.

شاي ورق الغار: قد يساعد ورق الغار على تحسين التواصل بين الخلايا والنواقل العصبية في مختلف أنحاء الجسم.

عناصر غذائية هامة للأعصاب

عليك أن تعرف أبرز العناصر الغذائية التي قد تساعد على تقوية الأعصاب، والتي غالبًا ما تتواجد بنسب مختلفة في الأغذية، والتي سوف نفصلها أدناه:

فيتامين د وفيتامينات المجموعة ب: قد تساعد على تخفيف التهابات الجسم، وتحسين صحة الجهاز العصبي.

المغنيسيوم: قد يساعد على تحفيز الجهاز العصبي على الاسترخاء، بالإضافة لتخفيف حدة الالتهابات.

أحماض أوميغا 3: قد تساعد على تسريع التعافي من بعض المشكلات والأمراض العصبية.

البوتاسيوم: قد يساعد على تحسين ردود الفعل العصبية في الجسم، مما ينعكس إيجابًا على طريقة حركة واستخدام العضلات.

فيتامين هـ: قد يساعد على إصلاح تلف الأعصاب وتسريع تعافيها بعد تعرضها لأي ضرر.

تستطيع الحصول على العناصر الغذائية المذكورة أعلاه إما من خلال تناول الأغذية الغنية بها، أو من خلال تناول مكملاتها الغذائية تحت إشراف الطبيب.

أعراض ضعف الأعصاب

هذه أبرز الأعراض والمؤشرات التي قد تدل على الإصابة بضعف الأعصاب:

آلام متفرقة في الجسم.

ضعف المناعة.

تعب وإرهاق.

ضعف العضلات أو الهزال.

ضعف عام في الحواس.

اضطرابات نفسية، مثل: القلق، والاكتئاب.

رجفة أو قشعريرة.

المصدر / وكالات