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هنية يهاتف والد المعتقل حسام فطافطة ويشيد بشجاعته

12 يونيو 2022 . الساعة 18:14 بتوقيت القدس
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هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والد الشاب حسام فطافطة، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، بعد إصابته إثر تصديه للمستوطنين وجنود الاحتلال خلال وقفة رافضة للاستيطان على أراضي بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وشدد هنية في بيان صحفي، على أن "البطل حسام اُعتقل مدافعًا عن أرضه وميراث والديه وأجداده، في موقف بطولة ورجولة وشهامة وشجاعة وجرأة، معبرًا عن غضبة الشعب الفلسطيني في وجه المحتل الاستيطاني البغيض".

وعبّر عن تضامنه الكامل مع عائلة فطافطة، متمنيًا الشفاء لحسام وشقيقه الذي أصيب أيضًا ولجميع الجرحى، والإفراج العاجل عن الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #إسماعيل هنية #حسام فطافطة

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