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النخالة: انتهاكات الاحتلال تستدعي وقفة وطنية جادة

12 يونيو 2022 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
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أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنّ ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات يومية من الاحتلال الإسرائيلي، وعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية، ومن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته.

وقال النخالة في بيان صحفي، اليوم الأحد: "إنّ ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات يومية من قِبل العدو، وعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية، وهدم البيوت وكذلك استهداف المعتقلين في السجون الصهيونية والاعتداء المستمر عليهم، وتجاهل إضراب الأسرى وعلى رأسهم المجاهد خليل العواودة، كل ذلك يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية، ومن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته".

وشدّد على أنّ حركة الجهاد الإسلامي، تقف بكل جدية عند هذه العناوين الكبيرة، ولن تقبل بهذا الإذلال المستمر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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