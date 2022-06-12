"العمل" تطلق مشروع دعم واحتضان المشاريع الصغيرة الناشئة

أعلنت وزارة العمل بغزة، اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع دعم واحتضان المشاريع الصغيرة الناشئة لخريجي مراكز التدريب المهني الباحثين عن عمل "جذور".

وأوضحت الوزارة، أنّ المشروع يهدف إلى تقديم خدمات الإقراض في اتجاه إنشاء مشاريع وأعمال اقتصادية صغيرة ومتناهية الصغر ومجدية، إضافة إلى اختيار أفضل مجموعة من المشاريع لتقديم قروض حسنة لبدء مشاريعهم التي تمكنهم من إيجاد دخل يكفي أسرهم.

وبيّنت أنّ الالتحاق بالمشروع يتطلب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة تدريب مهني من وزارة العمل أو أحد المراكز المعتمدة والمرخصة لديها، وأن يكون عمر المتقدم بين 18-25 سنة، إلى جانب وجود كفلاء للمشروع من بنك الإنتاج أو الوطني الإسلامي أو بنك البريد، كما أنه يجب أن يكون المتقدم للمشروع لا يعمل، على أن يكون التسجيل عبر الرابط.

وأشارت الوزارة، إلى أنّ المشروع يُعدُّ الأول من نوعه الذي يستهدف المهنيين وتوفير دعم واحتضان لمشاريعهم الصغيرة من أجل تسهيل حصولهم على فرص عمل، بدعم وتمويل كريم من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

المصدر / فلسطين أون لاين