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تسليم الفائزين بمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام جوائزهم المالية

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خلال لقاء بمقر منتدى الإعلاميين

تسليم الفائزين بمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام جوائزهم المالية

12 يونيو 2022 . الساعة 15:16 بتوقيت القدس
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الفائزون بمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام

سلمت إدارة مهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام، اليوم الأحد، الجوائز المالية للفائزين بجوائز المهرجان، وذلك خلال لقاء بمقر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بمدينة غزة.

وشارك بمراسم توزيع الجوائز رئيس اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام سمير أبو محسن ونائبه إبراهيم مسلم وأمين سر المهرجان محمد ياسين، وذلك بحضور الفائزين بجوائز المهرجان.

يذكر أن الحفل الختامي لمهرجان العودة الثاني للأفلام جرت مراسمه مطلع الأسبوع الماضي بالقاعة الملكية بمنتجع الشاليهات بمدينة غزة، وذلك بحضور رسمي وإعلامي ومجتمعي حاشد، وتخلله الإعلان عن الفائزين بجوائز المهرجان.

وأكد أبو محسن التوجه نحو مأسسة مهرجان العودة الدولي للأفلام، ومضى يقول: نسعى للحفاظ على دورية مهرجان العودة وتوسيع مجالات اهتمامه، ونشجع صناع الأفلام والمهتمين بها على المبادرة والاهتمام بصناعة الأفلام التي تخدم الرواية الفلسطينية وتعمل على تعزيزها".

وأشار إلى حرص إدارة المهرجان على تطوير المهرجان في نسخته المقبلة، ومضى يقول:" نسعى لعرض الأفلام الفائزة في المحافل المختلفة، ولدينا تصور لأنشطة متعددة بما يحافظ على وجود المهرجان ودعم صناعة الأفلام في المجتمع الفلسطيني".

المصدر / فلسطين أون لاين
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