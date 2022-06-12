طالع الروابط.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، آلية السفر عبر معبر رفح البري، يوم غد الإثنين 12 يونيو 2022.

وقالت الهيئة إن السفر سيكون للحافلتين الأولى والثانية من كشف المسافرين رقم (2022/25)اضغط هنا، ووالحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/23) اضغط هنا.

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، إلى جانب تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين