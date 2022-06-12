بالضفة والقدس.. الاحتلال يهدم 1032 مسكنًا ومنشأة العام الماضي

وثّق مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 1032 مسكنًا ومنشأة بالضفة الغربية والقدس خلال العام الماضي.

وقال المركز في تقرير له: إن "عدد المساكن التي تم هدمها 361 مسكنا ما أدى لتشريد 1834 فردا، منهم 954 طفلا، فيما تم هدم 671 منشأة مختلفة (زراعية، تجارية، مؤسساتية، خدماتية، ترفيهية، دينية) كان ينتفع منها 5455 فردا منهم 2600 طفل، و1800 من الإناث".

وأضاف: أن "أكثر المحافظات استهدافا من عمليات الهدم هي محافظة طوباس، حيث تم هدم 297 مسكنا ومنشأة، تليها محافظة القدس بهدم 274 مسكنا ومنشأة، ثم محافظتي الخليل وبيت لحم 143 و139 مسكنا ومنشأة".

وأشار المركز إلى أن المنشآت الأكثر استهدافا بالهدم كانت منشآت الأغنام، حيث تم هدم 216 بركسا كانت تأوي أكثر من 16,400 رأس من الأغنام، كذلك الآبار الزراعية حيث تم هدم 93 بئرا أو خزانا للمياه كانت مصدرا لري 1800 دونم.

وأكد أن عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي دليل على تصاعد سياسة الهدم الممنهجة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين