فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تسليم الفائزين بمهرجان العودة الدولي الثاني للأفلام جوائزهم المالية

طالع الروابط.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين

الهند تهدم منزلا وتكثف حملة الاعتقالات بحق المسلمين

الاحتلال يمدد الحبس المنزلي لشاب مقدسي

هل البحر الأحمر لونه "أحمر" حقا ؟

بالضفة والقدس.. الاحتلال يهدم 1032 مسكنًا ومنشأة العام الماضي

تفاصيل مثيرة عن مشاركة روبوت بمهام "حكم الراية" في كأس العالم بقطر

المالية: صرف رواتب "مسار" وعقود المياومة غدًا الإثنين

دعوات للحشد والمشاركة في صلاتي الفجر والجمعة القادمة في "الأقصى"

متجه للسعودية.. غرق سفينة محملة بآلاف الأغنام بالسودان

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

بالضفة والقدس.. الاحتلال يهدم 1032 مسكنًا ومنشأة العام الماضي

12 يونيو 2022 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
...
هدم بناء فلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي

وثّق مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 1032 مسكنًا ومنشأة بالضفة الغربية والقدس خلال العام الماضي.

وقال المركز في تقرير له: إن "عدد المساكن التي تم هدمها 361 مسكنا ما أدى لتشريد 1834 فردا، منهم 954 طفلا، فيما تم هدم 671 منشأة مختلفة (زراعية، تجارية، مؤسساتية، خدماتية، ترفيهية، دينية) كان ينتفع منها 5455 فردا منهم 2600 طفل، و1800 من الإناث".

وأضاف: أن "أكثر المحافظات استهدافا من عمليات الهدم هي محافظة طوباس، حيث تم هدم 297 مسكنا ومنشأة، تليها محافظة القدس بهدم 274 مسكنا ومنشأة، ثم محافظتي الخليل وبيت لحم 143 و139 مسكنا ومنشأة".

وأشار المركز إلى أن المنشآت الأكثر استهدافا بالهدم كانت منشآت الأغنام، حيث تم هدم 216 بركسا كانت تأوي أكثر من 16,400 رأس من الأغنام، كذلك الآبار الزراعية حيث تم هدم 93 بئرا أو خزانا للمياه كانت مصدرا لري 1800 دونم.

وأكد أن عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي دليل على تصاعد سياسة الهدم الممنهجة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#قوات الاحتلال #البناء الفلسطيني #هجدم منشآت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة