الخليل.. إضراب تجاري في "إذنا" تضامنًا مع الأسير المضرب العواودة

عمّ الإضراب التجاري، اليوم الأحد، في بلدة إذنا، غربي الخليل، جنوبي الضفة الغربية، تضامنا مع الأسير خليل العواودة.



وقال الناشط معتز العواودة: إن "مجموعة من النشطاء، دعوا للإضراب التجاري، تضامنا مع ابن مدينة الخليل، المضرب عن الطعام، منذ أكثر من 100 يوم، احتجاجا على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال".



وأضاف في تصريح صحفي لوكالة "قدس برس": أن "دعوات الإضراب لقيت تجاوبا واسعا، إذ أغلقت معظم المحال أبوابها، تضامنا مع الأسر العواودة".



وأشار إلى أن "عائلة الأسير العواودة، تلقت اتصالا، ليلة أمس السبت، يفيد بأن نجلهم المضرب عن الطعام، نقل بشكل مفاجئ للمستشفى، بسبب تردي وضعه الصحي".



ويواصل الأسير العواودة، لليوم الـ102 على التوالي، إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقاله الإداري.

يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد..

المصدر / فلسطين أون لاين