بلدية غزة تتحدث عن جودة مياه البحر مع بدء موسم الاصطياف

قال مدير قسم الإعلام في بلدية غزة، حسني مهنا، اليوم الأحد: إن "هناك تقارير تتحدث عن تحسن كبير على جودة مياه البحر نتيجة وقف ضخ مياه الصرف الصحي تجاه البحر منذ 3 أعوام".

وأضاف مهنا خلال حديثٍ لإذاعة "صوت الأقصى": إن "البلدية قامت باتخاذ خطوة أخرى خلال العام الحالي، وهي وقف ضخ مياه المعالجة بنسبة كبيرة باتجاه شاطئ البحر، وتحويلها لمسار وادي غزة ضمن عملية التطوير الشاملة والإستفادة منها بري المزروعات".

وأشار مهنا إلى تفاصيل تجهيزات البلدية لاستقبال موسم على الإصطياف على شاطئ مدينة غزة، مبيناً أن بلدية غزة تمكنت من إنجاز نسبة كبيرة من خطة استقبال الموسم، من تنظيم وترتيب الواجهة البحرية، ونشر فرق الإنقاذ على طول الشاطئ؛ لضمان سلامة المصطافين.

وذكر مهنا أن هناك 125 منقذًا بحريًا منتشرون خلال النهار على طول شاطئ بحر مدينة غزة، موضحاً أنهم موزعين على 22 نقطة إنقاذ ومراقبة لمتابعة المصطافين.

ولفت إلى أن هناك 14 برج إنقاذ تم إعادة تأهليها حتى تقدم الخدمات للمصطافين بشكل جيد، ملفتاً إلى أنه تسجيل 40 حالة غرق منذ شهر مايو الماضي على شاطئ بحر مدينة غزة، وتم التعامل معها ميدانيًا.

وشدد على ضرورة اتباع المصطافين الذين يمارسون السباحة على شاطئ بحر مدينة غزة تعليمات المنقذين حفاظًا على سلامتهم، منوهًا إلى ضرورة الالتزام بمواعيد السباحة خلال النهار والتي تبدأ من الساحة 8 صباحًا وتنتهي الساعة 8 مساءً.

المصدر / فلسطين أون لاين