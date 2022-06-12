فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدية غزة تتحدث عن جودة مياه البحر مع بدء موسم الاصطياف

8 سنوات على أسر كتائب القسام ثلاثة مستوطنين وقتلهم في الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

الاحتلال يهدم منشآت زراعية جنوب الضفة الغربية

لليوم الثالث.. الأسير القائد "البرغوثي" يخوض معركة الأمعاء الخاوية

الزجاج والخزف.. صناعة تقليدية تحجز مكانًا في الأسواق العالمية

كيم جونغ أون يعرب عن دعمه الكامل لروسيا

الاحتلال يُهاجم مراكب الصيادين في بحر غزة

هدم منزل في الطيرة بالداخل المحتل بحجة "الترخيص"

رغم خطورة وضعهما الصحي.. "عواودة" و"ريان" يُواصلان إضرابهما

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

بلدية غزة تتحدث عن جودة مياه البحر مع بدء موسم الاصطياف

12 يونيو 2022 . الساعة 11:48 بتوقيت القدس
...
مشاهد جوية من اصطياف المواطنين على شاطئ بحر غزة

قال مدير قسم الإعلام في بلدية غزة، حسني مهنا، اليوم الأحد: إن "هناك تقارير تتحدث عن تحسن كبير على جودة مياه البحر نتيجة وقف ضخ مياه الصرف الصحي تجاه البحر منذ 3 أعوام".

وأضاف مهنا خلال حديثٍ لإذاعة "صوت الأقصى": إن "البلدية قامت باتخاذ خطوة أخرى خلال العام الحالي، وهي وقف ضخ مياه المعالجة بنسبة كبيرة باتجاه شاطئ البحر، وتحويلها لمسار وادي غزة ضمن عملية التطوير الشاملة والإستفادة منها بري المزروعات".

وأشار مهنا إلى تفاصيل تجهيزات البلدية لاستقبال موسم على الإصطياف على شاطئ مدينة غزة، مبيناً أن بلدية غزة تمكنت من إنجاز نسبة كبيرة من خطة استقبال الموسم، من تنظيم وترتيب الواجهة البحرية، ونشر فرق الإنقاذ على طول الشاطئ؛ لضمان سلامة المصطافين.

وذكر مهنا أن هناك 125 منقذًا بحريًا منتشرون خلال النهار على طول شاطئ بحر مدينة غزة، موضحاً أنهم موزعين على 22 نقطة إنقاذ ومراقبة لمتابعة المصطافين.

ولفت إلى أن هناك 14 برج إنقاذ تم إعادة تأهليها حتى تقدم الخدمات للمصطافين بشكل جيد، ملفتاً إلى أنه تسجيل 40 حالة غرق منذ شهر مايو الماضي على شاطئ بحر مدينة غزة، وتم التعامل معها ميدانيًا.

وشدد على ضرورة اتباع المصطافين الذين يمارسون السباحة على شاطئ بحر مدينة غزة تعليمات المنقذين حفاظًا على سلامتهم، منوهًا إلى ضرورة الالتزام بمواعيد السباحة خلال النهار والتي تبدأ من الساحة 8 صباحًا وتنتهي الساعة 8 مساءً.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#بلدية غزة #بحر غزة #موسم الصيف #منقذ

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة