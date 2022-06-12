لليوم الثالث.. القائد الأسير "البرغوثي" يخوض معركة الأمعاء الخاوية

لليوم الثالث على التوالي، يخوض الأسير القائد عبد الله البرغوثي، إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على قيام إدارة سجون الاحتلال بعزله ومنعه من الزيارة.

وفي تصريحات لابنته "تالا"، قالت إن منعه من الزيارات العائلية، جاء عقب استصدار عائلته تصاريح زيارة مؤخرا، بعد حرمان لسنوات.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال، وفي 31 مايو الماضي، الأسير عبد الله البرغوثي، إلى زنازين عزل سجن "ريمون".

ويعتبر البرغوثي (50 عاما)، من أبرز الأسرى الذين واجهوا سياسة العزل الانفرادي على مدار سنوات طويلة وبشكل متواصل.

واعتبر نادي الأسير في بيان سابق له، أن هذه الخطوة "ما هي إلا عملية انتقامية تنفذها إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقل البرغوثي".

والبرغوثي محكوم بالسجن لـ 67 مؤبدا، إضافة إلى 5200 عام، ويعتبر صاحب أطول حكم في التاريخ، وهو أحد قيادات الحركة الأسيرة، وقيادي في حركة "حماس".

ووفق مؤسسات ذات صلة بالأسرى، بلغ عدد المعتقلين المعزولين حتى نهاية شهر أيار/ مايو الماضي، 29 معتقلا.

المصدر / فلسطين أون لاين