عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، بأن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال".



ولا تزال قوات الاحتلال تفرض قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، وتدقق في هوياتهم عند بواباته.



ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لاقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، فيما تزداد وتيرتها في (الأعياد اليهودية).

ويشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

كما تقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين