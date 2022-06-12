فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بلدية غزة تتحدث عن جودة مياه البحر مع بدء موسم الاصطياف

8 سنوات على أسر كتائب القسام ثلاثة مستوطنين وقتلهم في الخليل

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

الاحتلال يهدم منشآت زراعية جنوب الضفة الغربية

لليوم الثالث.. الأسير القائد "البرغوثي" يخوض معركة الأمعاء الخاوية

الزجاج والخزف.. صناعة تقليدية تحجز مكانًا في الأسواق العالمية

كيم جونغ أون يعرب عن دعمه الكامل لروسيا

الاحتلال يُهاجم مراكب الصيادين في بحر غزة

هدم منزل في الطيرة بالداخل المحتل بحجة "الترخيص"

رغم خطورة وضعهما الصحي.. "عواودة" و"ريان" يُواصلان إضرابهما

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

12 يونيو 2022 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
...
اقتحام المسجد الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال".

ولا تزال قوات الاحتلال تفرض قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، وتدقق في هوياتهم عند بواباته.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لاقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، فيما تزداد وتيرتها في (الأعياد اليهودية).

ويشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

كما تقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنين #تهويد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة