الاحتلال يهدم منشآت زراعية جنوب الضفة الغربية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، منشآت زراعية لمواطنين في جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هدمت غرفة وأربع خيام زراعية تعود لعائلة الشواهين في منطقة "خلال العدرة" قرب الأراضي التي استولى عليها المستوطنون مؤخراً بالعين البيضاء شرق يطا جنوب الخليل المحتلة.

وتعود المنشآت المهدمة للمواطنين محمد علي الشواهين، وعيسى محمد حسن الشواهين، وموسى حسن حسين الشواهين، وأحمد محمد محمود الشواهين.

وقبل بضعة أيام أخطرت سلطات الاحتلال، بهدم عدد من المساكن وآبار مياه وحظيرة أغنام في قرية التبان بمسافر يطا، إلى جانب وقف العمل في بناء بئرين وغرفة زراعية في قرية زيف جنوب الخليل.

وأصدرت محكمة الاحتلال، الشهر الماضي، قراراً برفض الالتماس الذي تقدم به أهالي 12 تجمعا سكنيا (جنبا، والمركز، والحلاوة، والفخيت، والتبان، والمجاز، ومغاير العبيد، وصفى الفوقا والتحتا، والطوبا، وخلة الضبع، والمفقرة)، ويصل عدد سكانها إلى 4 آلاف شخص، ضد قرار الاحتلال عام 1981 والقاضي بإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل، وإعلان ما يزيد عن 30 ألف دونم من أراضيها مناطق "إطلاق نار 918"، غير مكترثة بأنها مأهولة بالسكان.

وقد تعرضت تلك التجمعات في أكثر من مرة لعمليات هدم وتهجير على يد الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين