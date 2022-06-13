حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الأحد 12 يونيو

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عددًا من المواطنين في أماكن متفرقة من الضفة الغربية.

ففي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، شابًا من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، وأفادت مصادر محلية بأنّ "قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد رائد برهم (20 عامًا)، أثناء مروره على حاجز طيار بالقرب من البلدة".

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من المحافظة، وذكرت مصادر أمنية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عيسى عمرو، أثناء تواجده بالقرب من بوابة الحرم الإبراهيمي.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين