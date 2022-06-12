هدم منزل في الطيرة بالداخل المحتل بحجة "الترخيص"

هدمت آليات وجرافات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، منزلا يعود لإحدى العائلات في مدينة الطيرة، بذريعة البناء دون ترخيص، صباح اليوم الأحد.

والبيت يعود لأحد سكان الطيرة، سامر تيتي، هدمته السلطات بذريعة البناء دون ترخيص على أرض "زراعية" بسبب أزمة السكن، كما ذكر أقارب للعائلة.

وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال فرضت طوقا على المنطقة الغربية في الطير، ومنعت الأهالي من الاقتراب من الحي، فيما هدمت الآليات والجرافات المنزل المكون من طابقين.

وذكر أقارب لصاحب المنزل أن البيت لم يكن مأهولا بالسكان، وهذه المرة الثانية التي تهدم السلطات منزلا يعود للعائلة خلال عامين.

وفي سياق متصل، شهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفا عمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

وواصلت في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين في الداخل المحتل، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

المصدر / فلسطين أون لاين