تفاصيل ثلاث مباريات نارية اليوم في الدوري الممتاز بغزة

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

ستكون جماهير كرة القدم الغزية على موعد مع واحدة من أهم مباريات الدوري الممتاز اليوم، عندما يلتقي الهلال الباحث عن تأمين بقائه بخدمات الشاطئ الساعي للتمسك بأمله في البقاء، فيما سيكون الأهلي أمام مهمة صعبة ومعقدة في زيارته لملاقاة شباب خانيونس.

وتختتم مباريات الجولة الـ21 من البطولة بلقاء ترتيبي يجمع الصداقة وضيفه خدمات رفح.

الهلال x خدمات الشاطئ

الهلال وخدمات الشاطئ سيكونان أمام واحدة من أهم المباريات في مسيرة الفريقين في الموسم الحالي إن لم تكن الأهم في تاريخهما، عندما يلتقيان على ملعب اليرموك في مباراة مصيرية بالنسبة للفريقين.

الاختبار الصعب على الهلال يتمثل في حاجة الفريق لتحقيق الفوز والاقتراب من تأمين نفسه والقضاء على كل آمال الشاطئ في البقاء وإرساله للدرجة الأولى، وهذا ما يبحث عنه الفريق للنجاة من دائرة الخطر التي لا زال يتواجد فيها.

ويملك الهلال في رصيده من النقاط (19) نقطة محتلاً المركز العاشر ويحتاج إلى تحقيق الفوز أو الخروج بتعادل على أقل تقدير من المباراة، حيث تحفظ له تلك النتيجتين الاستمرار في القتال لضمان البقاء حتى الجولة الأخيرة.

على الجانب الآخر يقف خدمات الشاطئ أمام فرصته الأخيرة من أجل التمسك بأمل البقاء في الدوري الممتاز، حيث يحتاج الفريق لتحقيق الفوز على الهلال في مباراة اليوم ومواصلة الانتصارات أمام جاره الصداقة في الجولة الأخيرة من أجل الخروج من مراكز الهبوط حال تمكن من الوصول للنقطة الـ19 بشرط عدم تخطي الأهلي والهلال لحاجز الـ19 نقطة في الجولتين الباقيتين من عمر المسابقة.

شباب خان يونس x الأهلي

يستقبل شباب خان يونس ضيفه الأهلي على ملعب خانيونس البلدي، وعين كل منهما على حصد النقاط الثلاث والخروج بفوز مع اختلاف ظروف كل فريق.

النشامى يتطلع إلى مصالحة جماهيره بعد خسارتين متتاليتين أمام شباب رفح وشباب جباليا ويسعى لتحسين موقعه في الترتيب بعدما ضمن البقاء بوصوله إلى النقطة الـ(25) في رصيده، ويمني النفس في إنهاء المسابقة بمركز أفضل من الذي يتواجد فيه حالياً.

بدوره فإن الأهلي يزور ملعب خان يونس وهو موقف حرج للغاية من أجل الهرب من مقصلة الهبوط، ويحتاج الفريق لتحقيق الفوز على أمل الاستفادة من نتيجة مباراة الهلال والشاطئ حال تعادلهما أو خسارة الهلال، حيث سيتقدم الفريق للمركز العاشر بشرط أن يعود بالفوز من أمام النشامى.

وعاني الأهلي بشكل كبير في الموسم الحالي على الرغم من تعزيز صفوف الفريق بالعديد من لاعبي الخبرة، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة التي جعلته يتواجد في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد (18) نقطة.

وتتمثل فرصة الأهلي في البقاء بضرورة تحقيقه للفوز على شباب خان يونس ومن بعده شباب جباليا على أن يستفيد من تعثر الهلال أو شباب جباليا في المباراتين القادمتين لهما.

الصداقة x خدمات رفح

على ملعب فلسطين سيكون الصداقة وخدمات رفح في مباراة يسعى فيها كل فريق لحصد النقاط الثلاث منها لتحسين موقعه في ترتيب الدوري الممتاز.

ابتعاد الصداقة عن مشهد الهبوط أو المنافسة على اللقب في وقت مبكر جعل الفريق يمر بمرحلة من الإحباط، قبل أن ينتفض في الجولة الماضية ويعود بفوز ثمين من أمام اتحاد بيت حانون، جعل الفريق يرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن.

على الجانب الآخر فإن خدمات رفح يدخل المباراة وعينه على فوز يعزز من حظوظ الفريق في تحسين مركزه بعدما خرج من حسابات المنافسة على اللقب قبل جولتين وتراجع للمركز الخامس برصيد (30) نقطة، إلا أنه يريد التقدم خطوتين على أقل تقدير في الترتيب.