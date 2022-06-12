مواجهات مع الاحتلال في طولكرم واعتقالات في القدس

اندلعت مواجهات، فجر اليوم الأحد، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة طولكرم ومخيماتها بالضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين في القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيمي طولكرم ونور شمس، وانتشرت في عدد من الحارات، وداهمت عدة منازل ونفذت عمليات تفتيش وتخريب.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز السام، تجاه الشبان، فيما رشق الشبان آليات الاحتلال المقتحمة بالحجارة، ووضعوا المتاريس في طريقها.

كما أطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، القنابل الغازية والصوتية والرصاص تجاه العمال الفلسطينيين وتلاحقهم على فتحة فرعون في طولكرم.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد موسى عليان من بلدة العيسوية، واعتقلت شابًا آخر من داخل فندق في المدينة.

وخلال الأسبوع الماضي، استشهد شاب برصاص الاحتلال، وأصيب 9 جنود ومستوطنين، فيما رصدت 86 نقطة مواجهة، و8 عملية إطلاق نار، و17 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين