فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العمصي": الاحتلال يراوغ في زيادة تصاريح عمال الداخل المحتل

رغم خطورة وضعهما الصحي.. "عواودة" و"ريان" يُواصلان إضرابهما

عراقي يحلق بطائرة درون فوق جزيرة غامضة بنيوزيلندا فيصدم بما شاهد

منذ بداية العام.. 5 شهداء وأكثر من 60 عملية هدم واستيلاء في القدس

تفاصيل ثلاث مباريات نارية اليوم في الدوري الممتاز بغزة

"زحالقة": الشعب الفلسطيني لن يغفر لمنصور عباس جريمته السياسية

بلدية غزة تبحث مع لجان الأحياء معايير اختيار المشاريع في أحياء المدينة

غسان بنات يكشف عن وجود ضغوط على السلطة لمحاكمة قتلة "نزار"

وظائف شاغرة في شركة للحلول التكنولوجية

الانفلات الأمني بالخليل.. جرائم منظمة سببها الاحتلال ويضاعفها تقاعس أمن السلطة

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

مواجهات مع الاحتلال في طولكرم واعتقالات في القدس

12 يونيو 2022 . الساعة 06:18 بتوقيت القدس
...
مواجهات مع الاحتلال في طولكرم - أرشيف

اندلعت مواجهات، فجر اليوم الأحد، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة طولكرم ومخيماتها بالضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين في القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيمي طولكرم ونور شمس، وانتشرت في عدد من الحارات، وداهمت عدة منازل ونفذت عمليات تفتيش وتخريب.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز السام، تجاه الشبان، فيما رشق الشبان آليات الاحتلال المقتحمة بالحجارة، ووضعوا المتاريس في طريقها.

كما أطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، القنابل الغازية والصوتية والرصاص تجاه العمال الفلسطينيين وتلاحقهم على فتحة فرعون في طولكرم.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد موسى عليان من بلدة العيسوية، واعتقلت شابًا آخر من داخل فندق في المدينة.

وخلال الأسبوع الماضي، استشهد شاب برصاص الاحتلال، وأصيب 9 جنود ومستوطنين، فيما رصدت 86 نقطة مواجهة، و8 عملية إطلاق نار، و17 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية في عدة مناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#اعتقالات #قوات الاحتلال #مواجهات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة