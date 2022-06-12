بلدية غزة تبحث مع لجان الأحياء معايير اختيار المشاريع في أحياء المدينة

بحثت بلدية غزة مع لجان الأحياء أهم احتياجات أحياء المدينة من المشاريع التطويرية ومعايير اختيارها خلال السنة الحالية والسنوات القادمة ضمن الخطة التنموية للبلدية للعام 2019 – 2022 والأعوام القادمة.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة عقدها عضو المجلس البلدي رئيس لجنة التواصل المجتمعي مصطفى قزعاط مع لجان الأحياء بمقر البلدية الرئيس في ميدان فلسطين، بمشاركة رؤساء وأعضاء لجان الأحياء في المدينة.

وعرضت البلدية خلال اللقاءات قائمة المشاريع التي أعدتها وفقاً لدراستها لاحتياجات الأحياء من المشاريع وفق الخطة التنموية للأعوام 2019 – 2022، والمشاريع التي تقدمت بها اللجان في اللقاء الذي عقد معها في نهاية العام الماضي.

وناقش المشاركون في اللقاءات أهم احتياجات أحيائهم من المشاريع والمقترحات التي قدمتها البلدية من المشاريع، والمشاريع التي نفذتها البلدية خلال الأعوام الماضية في الأحياء ضمن الخطة، والمشاريع التي تقدمت بها اللجان وفقاً لاحتياجات الأحياء.

وأكد مصطفى قزعاط أن الهدف الأساسي من عقد هذه اللقاءات هو تعزيز مشاركة لجان الأحياء في عملية اتخاذ القرار في تنفيذ المشاريع في أحيائهم وفي آلية اختيار نوعية المشاريع التي تحتاجهم مناطقهم وفقاً لاحتياجات الحي.

وجرى خلال اللقاءات الاستماع للجان ومقترحاتهم بخصوص المشاريع ومناقشة أهم المشاريع التي تحتاجها الأحياء، وسبل زيادة التعاون والتنسيق بين البلدية واللجان في عملية تنفيذ المشاريع واختيارها وفقاً لاحتياجات المواطنين.

وأكد رؤساء وأعضاء لجان الأحياء أهمية هذه اللقاءات في بحث أهم احتياجات الأحياء والاستماع لآراء لجان الأحياء في احتياجاتهم من المشاريع، وضرورة تعزيز التعاون بين البلدية واللجان بما يخدم المواطنين ويحقق الرؤية المشتركة في تنفيذ المشاريع التي تخدم الأحياء.

واتفق المشاركون على آلية ترتيب المشاريع وفقاً لأولويات واحتياجات المواطنين في الأحياء، واختيار المشاريع وفق ترتيب الاحتياجات الأساسية للمواطنين في القطاعات الخدماتية الأساسية كالمياه والصرف الصحي والنظافة والقطاعات الأخرى.

يذكر أن 12 لجنة تمثل أحياء المدينة وهي تمثل حلقة وصل بين البلدية والمواطنين، وتولي البلدية أهمية كبيرة للجان الأحياء ضمن جهودها لتعزيز المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار.

وكانت بلدية غزة قد عقدت اجتماعًا مماثلًا في نهاية العام الماضي مع لجان الأحياء واتفقت خلالها البلدية مع لجان الأحياء تقديم أبرز احتياجات أحيائهم من المشاريع التطويرية لاسيما المشاريع الخدماتية الأساسية كالطرق ومشاريع المياه والصرف الصحي.

المصدر / فلسطين أون لاين