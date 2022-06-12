وظائف شاغرة في شركة للحلول التكنولوجية

إعلان توظيف صادر عن شركة القيق للحلول التكنولوجية تعلن فيه عن حاجتها لموظفين أصحاب خبرة وكفاءة عالية للعمل لديها في العديد من تخصصات العمل الحر وفقا للشروط التالية :

- خبرة في مجال العمل 2-3 سنوات على الأقل مقرونة بنماذج أعمال وتقييم ممتاز.

- اجادة اللغة الإنجليزية بمستوى لا يقل عن جيد جدا.

- القدرة على العمل بروح الفريق وتحمل ضغط العمل.

- التمتع بمهارات الاتصال والتواصل.

سياسة الشركة قبل التوظيف :

1 - المرحلة الأولي (تصفية الطلبات) : يتم دراسة جميع الطلبات التي تم تعبئتها من خلال هذا الطلب بعناية والتحقق من صحة البيانات واختيار الأكثر كفاءة من بينها.

2 - المرحلة الثانية (المقابلات الشخصية) :

- يتم عقد مقابلات شخصية للأشخاص التي تم تصفية طلباتهم وترتيبهم حسب الكفاءة.

- كل من يتقدم لهذه المرحلة ولم يتأهل للمرحلة المقبلة يبقى على قوائم الانتظار الخاصة بالشركة.

3 - المرحلة الثالثة (فترة الاختبار):

- يتم التعاقد مع الأشخاص الذين تم تصفيتهم لفترة تجريبية مدتها شهر(30 يوم عمل) تغطي فيها الشركة بدل المواصلات.

- ممكن أن يتم التعاقد مع أكثر من شخص في نفس التخصص.

- لا يعني اجتياز المتقدم للمرحلة الثالثة تأهله للمرحلة المقبلة حيث يخضع المتقدم لتقييم أداء بعد انتهاء المرحلة الثالثة وبناء عليه يتم التأهل.

- يتم توفير مكتب مستقل للمتقدم في هذه المرحلة مزود بأحدث الأجهزة.

4 - المرحلة الرابعة (عقود طويلة الأمد): في حال اجتياز المتقدم المراحل الثلاث الأولي بنجاح يتم التعاقد معه حسب سياسات الشركة كالتالي:

- فترة التعاقد من (6-12) شهر.

- راتب يصل إلى 1200$ كحد أقصى.

مجالات العمل:

Mobile ( Flutter )

Mobile ( React Native )

Mobile ( Xamarin || Ionic )

Mobile ( Android )

Mobile ( IOS )

Full stack web

Front End web (Html,Cs,js,jquery,bootstrap)

Front End web (Vue)

Front End web (React)

php

PhP Laravel

Asp.net

Node.js

Django

WordPress

Python - Programming Ai

Desktop Application Programming

Game programming

UXUI interface design

Graphic Design

Motion graphics 2D

Voice Over

Motion graphics 3D

Photographer and video montage

Interior design

Drafting engineering and architectural plans

E-Marketing

SEO

Translation

Preparing studies, research and feasibility studies

Project Manager

Projects Coordinator

مستقطب مشاريع

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظائف من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/nC5ePpafgSS3omB76

- مقر الشركة : غزة - غرب دوار أنصار - مقابل المديرية العامة للتدريب - عمارة الندى (الطابق الأرضي).