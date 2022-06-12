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وظائف شاغرة في شركة للحلول التكنولوجية

12 يونيو 2022 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن  شركة القيق للحلول التكنولوجية تعلن فيه عن حاجتها  لموظفين أصحاب خبرة وكفاءة عالية للعمل لديها في العديد من تخصصات العمل الحر وفقا للشروط التالية : 

- خبرة في مجال العمل 2-3 سنوات على الأقل مقرونة بنماذج أعمال وتقييم ممتاز.

- اجادة اللغة الإنجليزية بمستوى لا يقل عن جيد جدا.

- القدرة على العمل بروح الفريق وتحمل ضغط العمل.

- التمتع بمهارات الاتصال والتواصل.

سياسة الشركة قبل التوظيف :

1 - المرحلة الأولي (تصفية الطلبات) :  يتم دراسة جميع الطلبات التي تم تعبئتها من خلال هذا الطلب بعناية والتحقق من صحة البيانات واختيار الأكثر كفاءة من بينها.

2 - المرحلة الثانية (المقابلات الشخصية) :

- يتم عقد مقابلات شخصية للأشخاص التي تم تصفية طلباتهم وترتيبهم حسب الكفاءة.

- كل من يتقدم لهذه المرحلة ولم يتأهل للمرحلة المقبلة يبقى على قوائم الانتظار الخاصة بالشركة.

3 - المرحلة الثالثة (فترة الاختبار):

- يتم التعاقد مع الأشخاص الذين تم تصفيتهم لفترة تجريبية مدتها شهر(30 يوم عمل) تغطي فيها الشركة بدل المواصلات.

- ممكن أن يتم التعاقد مع أكثر من شخص في نفس التخصص.

- لا يعني اجتياز المتقدم للمرحلة الثالثة تأهله للمرحلة المقبلة حيث يخضع المتقدم لتقييم أداء بعد انتهاء المرحلة الثالثة وبناء عليه يتم التأهل.

- يتم توفير مكتب مستقل للمتقدم في هذه المرحلة مزود بأحدث الأجهزة.

4 - المرحلة الرابعة (عقود طويلة الأمد): في حال اجتياز المتقدم المراحل الثلاث الأولي بنجاح يتم التعاقد معه حسب سياسات الشركة كالتالي:

- فترة التعاقد من (6-12) شهر.

- راتب يصل إلى 1200$ كحد أقصى.

مجالات العمل: 

  • Mobile ( Flutter )
  • Mobile ( React Native )
  • Mobile ( Xamarin || Ionic )
  • Mobile ( Android )
  • Mobile ( IOS )
  • Full stack web
  • Front End web (Html,Cs,js,jquery,bootstrap)
  • Front End web (Vue)
  • Front End web (React)
  • php
  • PhP Laravel
  • Asp.net
  • Node.js
  • Django
  • WordPress
  • Python - Programming Ai
  • Desktop Application Programming
  • Game programming
  • UXUI interface design
  • Graphic Design
  • Motion graphics 2D
  • Voice Over
  • Motion graphics 3D
  • Photographer and video montage
  • Interior design
  • Drafting engineering and architectural plans
  • E-Marketing
  • SEO
  • Translation
  • Preparing studies, research and feasibility studies
  • Project Manager
  • Projects Coordinator
  • مستقطب مشاريع

طريقة التسجيل: 

- للتسجيل للوظائف من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/nC5ePpafgSS3omB76

- مقر الشركة : غزة - غرب دوار أنصار - مقابل المديرية العامة للتدريب - عمارة الندى (الطابق الأرضي).

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