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أسعار الدجاج والخضار بغزة الأحد 12 يونيو
12 يونيو 2022 . الساعة 08:24 بتوقيت القدس
جاءت أسعار الدجاج والخضار واللحوم بغزة اليوم الأحد 12 يونيو حسب قائمة وزارة الزراعة على النحو الآتي:
المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة
#أسواق
#أسعار
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