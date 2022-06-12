فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد أن دمره العدوان.. ولاء تعيد بناء مشتلها الخاص

"زحالقة": الشعب الفلسطيني لن يغفر لمنصور عباس جريمته السياسية

سلهب: استمرار انتهاكات الاحتلال في القدس سيؤدي لـ"حرب دينية"

اليوم الثاني لوفاة الرئيس محمود عباس

الأونروا.. واقع وتحديات

سلاح الشائعة

حرص إسرائيلي على تسويق أسلحتها القاتلة

ما زال نتنياهو رجل (إسرائيل) الأول

مزارعو بطيخ بالضفة يتحمَّلون خسائر فادحة بسبب المنتج الإسرائيلي

مقترح وظيفي

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

أسعار الدجاج والخضار بغزة الأحد 12 يونيو

12 يونيو 2022 . الساعة 08:24 بتوقيت القدس
...

جاءت أسعار الدجاج والخضار واللحوم بغزة اليوم الأحد 12 يونيو حسب قائمة وزارة الزراعة على النحو الآتي:

2gue4.png
 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#غزة #أسواق #أسعار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة