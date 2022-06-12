بينيت يهاجم إيران ويحذر من امتلاكها قنبلة نووية "قريبا"

هاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إيران، زاعما أنها باتت تقترب "بشكل خطير" من إنهاء برنامج الأسلحة النووية الخاص بها.

وأضاف بينيت في تصريحات لصحيفة "تلغراف" البريطانية، أن طهران قد تتمكن قريبا من امتلاك قنبلة نووية "ما لم يقف الغرب في وجه نظام طهران".

وادعى أن "إيران تخصب اليورانيوم بمعدل غير مسبوق، كما باتت تقترب بشكل خطير من امتلاك سلاح نووي".

وتأتي تصريحات بينيت في وقت قيل فيه إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بمستويات تزيد عن (60٪؜)، ما يوفر لها مادة كافية لصنع قنبلة نووية، في حين تنكر طهران أنها تصنع أسلحة نووية.

المصدر / فلسطين أون لاين