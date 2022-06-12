فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد أن دمره العدوان.. ولاء تعيد بناء مشتلها الخاص

"زحالقة": الشعب الفلسطيني لن يغفر لمنصور عباس جريمته السياسية

سلهب: استمرار انتهاكات الاحتلال في القدس سيؤدي لـ"حرب دينية"

اليوم الثاني لوفاة الرئيس محمود عباس

الأونروا.. واقع وتحديات

سلاح الشائعة

حرص إسرائيلي على تسويق أسلحتها القاتلة

ما زال نتنياهو رجل (إسرائيل) الأول

مزارعو بطيخ بالضفة يتحمَّلون خسائر فادحة بسبب المنتج الإسرائيلي

مقترح وظيفي

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

بينيت يهاجم إيران ويحذر من امتلاكها قنبلة نووية "قريبا"

12 يونيو 2022 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
...
رئيس حكومة الاحتلال بينيت

هاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إيران، زاعما أنها باتت تقترب "بشكل خطير" من إنهاء برنامج الأسلحة النووية الخاص بها.

وأضاف بينيت في تصريحات لصحيفة "تلغراف" البريطانية، أن طهران قد تتمكن قريبا من امتلاك قنبلة نووية "ما لم يقف الغرب في وجه نظام طهران".

وادعى أن "إيران تخصب اليورانيوم بمعدل غير مسبوق، كما باتت تقترب بشكل خطير من امتلاك سلاح نووي".

وتأتي تصريحات بينيت في وقت قيل فيه إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بمستويات تزيد عن (60٪؜)، ما يوفر لها مادة كافية لصنع قنبلة نووية، في حين تنكر طهران أنها تصنع أسلحة نووية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#الاحتلال #إيران #قنبلة نووية #بينيت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة