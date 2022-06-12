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وزير الدفاع الصيني يحذر من عواقب محاولات فصل تايوان

12 يونيو 2022 . الساعة 08:10 بتوقيت القدس
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وزير الدفاع الصيني وي فنغي

قال وزير الدفاع الصيني وي فنغي في مؤتمر شانغريلا للأمن في سنغافورة إن الصين ستقاتل"حتى النهاية" إذا حاولوا فصل تايوان.

وأضاف الوزير: "إذا حاول أي جانب فصل تايوان عن الصين، فلن نتردد في القتال، وسنقاتل بأي ثمن حتى النهاية".

وسبق أن حذر وزير الدفاع الصيني وي فنغي نظيره الأمريكي لويد أوستن الجمعة من أن بكين "لن تتردد في بدء حرب" إذا أعلنت تايوان استقلالها، في إطار مواجهة جديدة بين القوتين بشأن الجزيرة.

وجاءت التحذيرات خلال أول اجتماع مباشر بين الوزيرين على هامش قمة "حوار شانغري-لا" الأمنية في سنغافورة.

المصدر / وكالات
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