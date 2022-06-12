قتيل في جريمة إطلاق نار بالمثلث في الداخل المحتل

قُتل الشاب توفيق خالد عرو (28 عاما)، متأثرا بجراحه الحرجة في جريمة إطلاق نار ببلدة جت المثلث، في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وأقرت الطواقم الطبية بوفاة المصاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وذكر مضمدان من المكان، أن "المصاب كان فاقدا للوعي أمام مدخل منزله وقد عانى جروحا حرجة، إذ قدمنا له العلاجات الأولية ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وفتحت شرطة الاحتلال ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وجاءت جريمة قتل توفيق عرو، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48 خلال السنوات الأخيرة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 34 قتيلا، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام 2021؛ 111 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

واقتُرفت معظم الجرائم باستخدام السلاح الناري، وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين والآلات الحادة، والدهس، وغيرها من الوسائل.

المصدر / فلسطين أون لاين