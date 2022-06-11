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وقفة في حيفا إسنادا للأسيرين "عواودة" و"ريان"

11 يونيو 2022 . الساعة 23:45 بتوقيت القدس
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نُظمت في مدينة حيفا بالداخل المحتل، مساء اليوم السبت، وقفة إسناد للمعتقلين المضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهما الإداري، خليل عواودة ورائد ريان.

وحمل المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني، وصور المعتقلين "عواودة" و"ريان"، ورددوا الشعارات المطالبة بالإفراج عنهما من معتقلات الاحتلال، وعن كافة المعتقلين والمعتقلات.

ويواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 101، والمعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس إضرابه لليوم الـ 66، رفضا لاعتقالهما الإداري.

ونقلت سلطات الاحتلال قد نقلت، يوم أمس الجمعة، الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام من عيادة سجن الرملة إلى المستشفى، بسبب تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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