فيلم "روح في جسدين" يكشف معلومات عن تطوير الطائرات المسيرة

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" فيلما جديدا يكشف معلومات لأول مرة حول تطوير الطائرات المسيرة.

ونشرت القسام فيلم «روح في جسدين» والذي يروي سيرة الشهيدين القائدين حازم الخطيب وظافر الشوا ويكشف عن دورهما الجهادي في تطوير الطائرات المسيّرة وشبكة اتصالات المقاومة.

وكشفت القسام عن أن الشيهدين القائدين حازم الخطيب وظافر الشوا كانا محل ثقة لدى قادة كتائب القسام وخصوصا قائد أركان المقاومة الفلسطينية محمد الضيف "ابو خالد"، وقابلاه في مواطن عدة.

كما كشفت عن أن مهام القادة الشهداء كانت تكاملة مع مهام الشهيد القائد محمد الزواري مهندس الطائرات المسيرة في كتائب القسام.

ونشرت مقاطع مصورة للشهيد الخطيب أثناء مشاركته في تفكيك بقايا معدات وحدة سيرت متكال الصهيونية، التي كشفتها المقاومة الفلسطينية شرق مدينة خان يونس عام 2018، والتي كانت تهدف لاختراق منظومة الاتصالات في كتائب القسام.

وأوضحت الكتائب في الفيلم أن الشهيد الشوا كان أحد الاستشهاديين قبل سنوات، مشيرة أن الشهيدين كان لهم بصمة واضحة في عملية السهم الثاقب شرق غزة عام 2004 ضد جهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي.

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يتبع...

المصدر / فلسطين أون لاين