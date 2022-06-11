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مصرع 7 أشخاص في تحطم طائرة مروحية في إيطاليا

11 يونيو 2022 . الساعة 19:54 بتوقيت القدس
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قالت السلطات المحلية في مدينة مودينا الإيطالية، اليوم السبت، إن فرق الإنقاذ عثرت على جثث سبعة أشخاص قتلوا في تحطم طائرة هليكوبتر في إيطاليا، وذلك بعد يومين من اختفاء الطائرة من على شاشات الرادار.

وأقلعت الطائرة يوم الخميس الماضي من لوكا في توسكانا متجهة إلى مدينة تريفيزو في شمال إيطاليا، عندما اختفت بعد أن تعرضت لطقس سيء فوق منطقة نائية، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال مكتب الحاكم في مدينة مودينا في بيان: "عثر المنقذون على جثث ركاب الطائرة الهليكوبتر السبعة، وهم أربعة أتراك ولبنانيان كانوا في رحلة عمل إلى إيطاليا، إضافة إلى الطيار الإيطالي".

وأوضح البيان إنه تم العثور على الطائرة في منطقة جبلية على الحدود بين توسكانا ومنطقة إميليا رومانيا. وتم تطويق المنطقة في إطار التحقيق في الحادث.

المصدر / وكالات
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