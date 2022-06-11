إصابة شاب برصاص الاحتلال بمواجهات في الخليل

أصيب يوم السبت، شاباً بالرصاص الحي وآخرين بكسور ورضوض جراء قمع قوات الاحتلال لوقفة احتجاجية ضد الاستيطان في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في البلدة سليمان الجعافرة، بأن قوات الاحتلال قمعت وقفة احتجاجية في منطقة الطيبة ضد محاولات الاحتلال الاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين.

وأضاف إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في البطن وآخرين بكسور ورضوض إثر اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وبيّن أن مستوطنين حاولوا منع المواطنين من استصلاح أراضيهم، بحماية قوات الاحتلال.

وكانت سلطات الاحتلال أخطرت بإخلاء نحو 600 دونم، تمهيداً للاستيلاء عليها لصالح توسيع مستوطنتي "تيلم" و"وادوار"، بحجة أنها أملاك دولة.

المصدر / صفا