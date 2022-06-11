فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفد من القدس والداخل المحتل يتضامن مع جنين ومخيمها

قبائل البادية بغزة يتضامنون مع أهالي العراقيب بالنقب المحتل

المقدسيون يطردون مستوطنين حاولوا الجلوس على مدرج باب العامود

حماس والجهاد الإسلامي تبحثان تطورات القضية الفلسطينية

جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد سميح عمارنة بجنين

رسالة ألم وشوق.. ماذا قالت رفيقة درب شيرين أبو عاقلة بعد شهر من اغتيالها؟

بعد اقتراب طفل منهما.. شاهد رد فعل مثير لاثنين من الخيول

كيف دفعت أمريكا ثمن رحلة إلى محطة الفضاء الدولية لروسيا؟

بالروابط.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد

القيادي أبو عرة: رقعة المقاومة في جنين تتسع لبقية مناطق الضفة

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

دراسة: (إسرائيل) تتصدر دول العالم في قتل الصحفيين

11 يونيو 2022 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
...
الصحفيتان الشهيدتان غفران وراسنة وشيرين أبو عاقلة

 احتلت دولة الاحتلال الإسرائيلي المرتبة الأولى عالميًا في قتل الصحفيين وانتهاك حقوقهم وملاحقتهم، وفقًا لدراسة تفصيلية نشرتها منظمة (التيارات المضادة Countercurrents) في أميركا.

وضمن هذا الترتيب تحل اسرائيل أولاً على سلم قتل الصحفيين بفارق كبير عن دول عالمية أخرى تشهد حروبًا متواصلة أو تنشط فيها عصابات المخدرات والإجرام.

وأفادت الدراسة بأنه "على أساس متوسط ​​عدد الصحفيين الذين قتلوا لكل 10 ملايين من السكان سنويًا، فإن قتل الصحفيين على يد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين المحتلة يتصدر العالم، وهو أكبر بنسبة 73.4 مرة مما هو عليه في العالم ككل".

ومنذ العام 2000، قتل الاحتلال الإسرائيلي 55 صحفيًا فلسطينيًا خلال قيامهم بعملهم الصحفي، آخرهم

الصحفية غفران وراسنة التي استشهدت في الأول من حزيران الجاري إثر إصابتها برصاص أطلقه جنود الاحتلال قرب مخيم العروب شمال الخليل، والصحفية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الاحتلال في 11 أيار الماضي أثناء تغطيتها الصحفية في مخيم جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#جنين #الصحافة #الاحتلال الإسرائيلي #شيرين أبو عاقلة #غفران وراسنة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة