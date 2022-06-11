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وفد من القدس والداخل المحتل يتضامن مع جنين ومخيمها

11 يونيو 2022 . الساعة 19:07 بتوقيت القدس
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نظم وفد من مدينة القدس ومن الأراضي المحتلة عام 48، اليوم السبت، وقفة تضامنية مع مدينة جنين ومخيمها، أمام موقع استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وترأس الوفد المطران عطا الله حنا، وصحفيون من أجل العدالة ونشطاء، وذوو الشهيدة غفران وراسنة من الخليل، وذوو الشهيد أسيل عاصلة من عرابة البطوف داخل أراضي الـ 48، حيث قاموا بعد الوقفة بزيارة عدد من منازل الأسرى والشهداء في المحافظة.

ونددوا بالعدوان والإرهاب المنظم من قبل الاحتلال والذي يستهدف جنين ومخيمها، مؤكدين أن جنين ستبقى دوما في ذاكرة التاريخ بفضل تضحياتها.

وأكد حنا أن الرسالة من هذه الزيارة التنديد بجرائم وعدوان الاحتلال المستمر بحق أبناء شعبنا في الضفة والقدس، خاصة جنين ومخيمها، والتضامن مع عوائل الشهداء والأسرى، والتأكيد على وحدة الدم والمصير بين أبناء الشعب الواحد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #جنين #شيرين أبو عاقلة

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