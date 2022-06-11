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كيف دفعت أمريكا ثمن رحلة إلى محطة الفضاء الدولية لروسيا؟

11 يونيو 2022 . الساعة 15:17 بتوقيت القدس
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قال رئيس شركة "روسكوسموس" الحكومية الروسية، دميتري روغوزين، إنّ الولايات المتحدة دفعت ثمن رحلة رائد فضاء إلى المحطة الدولية بالعملة الروسية الروبل.

وأضاف روغوزين في مقابلة على قناة "روسيا 24"، إنّ شركة Axiom Space، بعد شهر من التأخير، دفعت لشركة "روسكوسموس" مقابل رحلة رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي، على متن سفينة روسية إلى محطة الفضاء الدولية.

وتابع: "لقد حصلنا على المبلغ كاملًا ليس من وكالة ناسا، ولكن من شركة أكسيوم، التي عملت كوسيط في تنظيم هذه المهمة. لقد وعدوا بالدفع لنا بحلول نهاية شهر مايو، سأقول هذا، لقد تأخروا شهرًا بالضبط، أي كان هناك تأخيرًا. وأوضح أنّ جميع الأموال أُعيدت كاملة بالروبل".

ووفقًا لروغوزين، عند تنظيم رحلة فاندي هاي إلى محطة الفضاء الدولية، أدركت "ناسا" أنهم كانوا تحت ضغط من الكونغرس، لذلك اختاروا شركة "أكسيوم سبيس" الخاصة كوسيط واشترت "أكسيوم" مقعدًا على متن سفينة روسية.

في وقت سابق، قال روغوزين: "إنّ روسكوسموس" لم تتلقّ بعد مدفوعات رحلة رائد الفضاء فان دي هاي إلى محطة الفضاء الدولية، وتتوقع الشركة الحكومية الحصول على كامل مبلغ الدَّين البالغ مليارَي روبل في مايو. وأشار الأمريكيون إلى "مشاكل لوجستية" ووعدوا بإعادة المبلغ بالكامل في مايو.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#روسيا #أمريكا #محطة الفضاء الدولية

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