بالروابط.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح يوم غد الأحد (12 يونيو).

للاطلاع على رابط الكشف الجديد، رقم (2022/25) اضغط هنا

وأشارت إلى أن السفر غدا سيكون للحافلة العاشرة والمتأخرين من الكشف السابق رقم (2022/24)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/23) اضغط هنا

ودعت للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وفحص كورونا في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وفق الموضح أدناه، ومتابعة الإعلانات اللاحقة بخصوص مواعيد سفرهم:

- الأحد 6/12: فحص الحافلات (1-3).

- الإثنين 6/13: فحص الحافلات (4-6).

- الثلاثاء 6/14: فحص الحافلات (7-9).

- الأربعاء 6/15: فحص الحافلة العاشرة.

وطالبت ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

المصدر / فلسطين أون لاين