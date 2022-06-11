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بالروابط.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

11 يونيو 2022 . الساعة 14:53 بتوقيت القدس
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني آلية سفر المواطنين عبر معبر رفح يوم غد الأحد (12 يونيو).

للاطلاع على رابط الكشف الجديد، رقم (2022/25) اضغط هنا

وأشارت إلى أن السفر غدا سيكون للحافلة العاشرة والمتأخرين من الكشف السابق رقم (2022/24)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/23) اضغط هنا

ودعت للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وفحص كورونا في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وفق الموضح أدناه، ومتابعة الإعلانات اللاحقة بخصوص مواعيد سفرهم:

- الأحد 6/12: فحص الحافلات (1-3).

- الإثنين 6/13: فحص الحافلات (4-6).

- الثلاثاء 6/14: فحص الحافلات (7-9).

- الأربعاء 6/15: فحص الحافلة العاشرة.

وطالبت ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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