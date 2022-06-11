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حماس تنعى الشهيد عمارنة وتؤكد أن دماء الشهداء وقود الانتفاضة

11 يونيو 2022 . الساعة 14:13 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد المجاهد والأسير المحرَّر سميح عمارنة (35 عاماً)، الذي ارتقى اليوم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال التصدّي البطولي لجريمة تفجير منزل الشهيد ضياء حمارشة في يعبد بجنين، مطلع الشهر الجاري، ليلتحق بالشهيد بلال كبها، ورفيق دربه الشهيد ضياء حمارشة.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم السبت، أنَّ دماء الشهداء وقود الانتفاضة المستمرة ضدّ الاحتلال، متوجهة بالتحية لأهلنا في يعبد البطولة وجنين الصمود، خزَّان الثورة النابض، التي طالما تصدَّرت طلائع الثورة ضدّ المحتلين.

وجددت التأكيد أنَّ استمرار تدفق الدم الفلسطيني برصاص الاحتلال بشكل يوميّ، دون أي اعتبار للقوانين الإنسانية والدولية، لن يجابهه شعبنا إلا بمزيد من تصعيد الاشتباك والتصدّي ضد جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل المواقع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #دماء الشهداء #الشهيد عمارنة

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