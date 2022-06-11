فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالروابط.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

القيادي أبو عرة: رقعة المقاومة في جنين تتسع لبقية مناطق الضفة

روسيا تهدد "الأطلسي" في قلب بولندا وزيلينسكي: سننتصر

"راسيل".. مشروع لاستخراج الطاقة السلبية من الجسم بمنتجات طبيعية

حماس تنعى الشهيد عمارنة وتؤكد أن دماء الشهداء وقود الانتفاضة

شئون "التشريعي" تعقد اجتماعاً طارئاً لدراسة حدث قرية "أم النصر"

مؤسسة تقدم منحة مالية لتحرير الشهادات الجامعية.. سجّل من هنا

زوارق الاحتلال تحاصر مركب صيد شمال قطاع غزة

طالع.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

"التربية والتعليم" تتحدث عن آخر تفاصيل وتطورات امتحانات الثانوية العامة

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

زوارق الاحتلال تحاصر مركب صيد شمال قطاع غزة

11 يونيو 2022 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

حاصرت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مركب صيد شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ زوارق الاحتلال حاصرت مركبًا للصيادين مقابل بحر منطقة السودانية، دون معرفة مصير الصيادين الذين كانوا على متنه.

ويُعدُّ الصيد واحدًا من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووِفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإنّ نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يُسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحقّ قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

وتنصُّ اتفاقية (أوسلو) الموقّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًّا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أنّ الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تمامًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#مساحة الصيد #صياد فلسطيني #اعتقال صياد #زوارق الاحتلال #مركب صيد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة