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"حماس": تجربة جنين الناجحة في المقاومة تمتد لباقي الضفة

11 يونيو 2022 . الساعة 12:31 بتوقيت القدس
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مقاومون بالضفة الغربية - أرشيف

قال القيادي في حركة "حماس" نادر صوافطة: إن "تجربة جنين في المقاومة أثبتت نجاحها، وهي في حالة امتداد لباقي مدن وبلدات الضفة الغربية".

وأوضح صوافطة في بيان صحفي، اليوم السبت: أن "الساحة في الضفة الغربية تشهد حالة من المقاومة والمواجهة المتصاعدة مع المحتل في الشهور الأخيرة.

وأكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، واقتحام المسجد الأقصى، وعمليات الاعتقال والاغتيال والمطاردة، والاستيطان تضع الشعب الفلسطيني أمام خيار واحد وهو الصمود ومقاومة المحتل بكل ما أوتي من قوة حتى التحرير.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لا يمكن له أن يستسلم أو يرفع الراية البيضاء وسيبقى يقاوم الاحتلال.

وطالب السلطة في رام الله بأن تكون قريبة من هموم الشعب الفلسطيني، وأن توقف سياسة تكميم الأفواه والملاحقات والاعتقالات الأمنية وملاحقة مواكب الشهداء والأسرى المحررين.

ونبه إلى أنه لا يمكن عزل اعتداءات أمن السلطة على طلبة الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح، عن الفوز الذي حققته الكتلة في انتخابات جامعة بيرزيت.

 وأشار إلى أن السلطة تعيش في ظروف صعبة ولا يوجد أي أفق سياسي أمامها، كما أن  الحالة الأمنية والاقتصادية بالضفة في انهيار مستمر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #المقاومة #مدن الضفة #الضفة الغربية

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