فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طالع.. "كشف تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

"التربية والتعليم" تتحدث عن آخر تفاصيل وتطورات امتحانات الثانوية العامة

"حماس": تجربة جنين الناجحة في المقاومة تمتد لباقي الضفة

مستوطنون يعتدون بالضرب على راعي أغنام جنوب الخليل

فطر "الشامبنيون" حلم حوّله "الهجين" إلى حقيقة

وظيفة شاغرة في مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة

مقدسيون يتصدون لاعتداءات المستوطنين عند "باب العامود"

من مزحة لـ "لحظات" رعب عاشها هذا الإندونيسي

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

"حماس" تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

مستوطنون يعتدون بالضرب على راعي أغنام جنوب الخليل

11 يونيو 2022 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
...
اعتداءات المستوطنين بالضفة (أرشيف)

أُصيب مواطنًا فلسطينيًّا، اليوم السبت، بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه، أثناء رعيه أغنامه في مسافر يطّا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود، فؤاد العمور، خلال تصريحات صحفية، بأنّ عددًا من المستوطنين اعتدوا على المواطن حمزة أحمد النجار بالضرب، أثناء رعيه أغنامه، بالقرب من تجمع شعب البطم، ما أدّى إلى إصابته برضوض، نُقل على إثرها إلى عيادة طوارئ الكرمل بمسافر يطّا، لتلقي العلاج.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#مستوطنون #اعتداءات المستوطنين #راعي أغنام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة