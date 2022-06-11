مستوطنون يعتدون بالضرب على راعي أغنام جنوب الخليل

أُصيب مواطنًا فلسطينيًّا، اليوم السبت، بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه، أثناء رعيه أغنامه في مسافر يطّا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وأفاد منسق لجان الحماية والصمود، فؤاد العمور، خلال تصريحات صحفية، بأنّ عددًا من المستوطنين اعتدوا على المواطن حمزة أحمد النجار بالضرب، أثناء رعيه أغنامه، بالقرب من تجمع شعب البطم، ما أدّى إلى إصابته برضوض، نُقل على إثرها إلى عيادة طوارئ الكرمل بمسافر يطّا، لتلقي العلاج.

ويعيش نحو مليون مستوطن في 199مستوطنة و220 بؤرة أُقيمت على أراضٍ فلسطينية بالضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين