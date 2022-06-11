من مزحة لـ "لحظات" رعب عاشها هذا الإندونيسي

قال شاب تعرض لهجوم من أحد القرود بحديقة حيوان إندونيسية؛ إنه لم يتوقع أن تنتهي لحظات مزاحه مع الحيوان إلى رعب كاد يفقد فيه حياته.

وكان حسن عارفين، البالغ من العمر 19 عاما، قد تجاوز الحد المسموح للزوار، واقترب من القفص الذي يوجد فيه ذلك القرد الضخم في حديقة حيوان كاسانغ كوليم بمقاطعة رياو، قبل أن يفتعل حركات ساخرة.

ولكن ما فعله حسن قد أغضب الأورانغ أوتان الذي تمكن من الإمساك بملابسه، ثم السيطرة على قدميه رغم محاولات زوار آخرين تخليصه من قردين تعاونا على سحبه إلى القفص.

وقالت مصادر محلية؛ إن الشاب كان قد خرق قوانين حديقة الحيوان بعبوره السور ووصوله على مقربة من قفص إنسان الغاب.

وأوضحت السلطات أن الحادثة وقعت في السادس من الشهر الحالي، بينما كان رجال الأمن يتناولون الغداء، وهو السبب في غياب رجال الأمن لإنقاذ الشاب، الذي تعرض لتجربة مرعبة.

وعقب انتهاء تلك الحادثة، قال حسن؛ إنه كان يعتقد أن الموت كان قريبا منه بعد أن وقع في قبضة ذلك الحيوان.

وتابع معتذرا عن فعلته: "كنت فقط أريد أن أصنع محتوى فيديو لطيف مع إنسان الغاب، وأنا شخص محب للحيوانات، وكانت نيتي المزاح والملاطفة".

وبالفعل، حظي فيديو عارفين بعشرات الملايين من المشاهدات حول العالم، لكن بمحتوى يختلف عما تصوره.

I have never laughed this hard on a Tuesday morning 😆 pic.twitter.com/PM4KOJcYUU — The Suit Guy™ (@ekowmclean) June 7, 2022

المصدر / وكالات