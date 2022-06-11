وظيفة شاغرة في مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة

إعلان توظيف صادر عن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة (CWLRCP) يعلن فيه عن الوظيفة الشاغرة التالية:

- اسم الوظيفة : مسؤول المتابعة والتقييم MEAL Officer

- النوع: عقد بدوام جزئي.

- المكان: مركز البحوث والاستشارات والحماية القانونية للمرأة (CWLRCP) بغزة

- مدة العقد: 17 شهرًا.

المسمى الوظيفي: مسؤول عن تنفيذ إطار عمل المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم (MEAL) لمشاريع / برامج المنظمة والمساهمة في تصميم وتنفيذ أنشطة الرصد والتقييم الأساسية ذات الصلة وأنشطة التطوير الخاصة بـ CWLRCP

على وجه التحديد ، سيعمل مسؤول المتابعة والتقييم على:

- تطوير نظام المتابعة والتقييم ، بما في ذلك تصميم إطار للرصد والتقييم والمساءلة والتعلم لأنشطة مشروع / برنامج CWLRCP وتحديد منهجيات لجمع البيانات التي سيتم استخدامها لرصد التنفيذ الفعال لمشاريع / برامج CWLRCP

- العمل عن كثب مع جميع فرق CWLRCP لضمان جمع البيانات المطلوبة في الوقت المناسب وبشكل دقيق للتحديث المنتظم للمؤشرات ذات الصلة التي سيتم استخدامها لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع / برامج CWLRCP

- القيام بشكل دوري بمراقبة وتقييم داخليين لنتائج وتأثيرات المشاريع ، وإعداد تقارير عن التقدم المحرز في التنفيذ ، بما في ذلك المشاكل ، وتقديم التوصيات للإجراءات التصحيحية.

- إجراء رصد وتقييم دوريين مع الجهات الفاعلة الرئيسية على مختلف المستويات وكذلك توثيق وتنظيم الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من

- آليات المشاركة المجتمعية المستخدمة من قبل CWLRCP مثل آليات التغذية الراجعة والشكاوى والاجتماعات المجتمعية ومجموعات النقاش المركزة ، وملاحظة تحديد التوصيات الرئيسية لتحسين البرمجة.

متطلبات العمل

- شهادة في الصحة أو العلوم الاجتماعية أو نظم المعلومات الإدارية أو الإحصاء أو أي مجال آخر ذي صلة.

- ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في وظيفة مماثلة .

- خبرة في جمع البيانات الكمية والنوعية وتحليلها بما في ذلك الاستبيانات ومجموعات التركيز وأدوات المقابلات.

- إظهار مهارات في التدريب وتنمية القدرات وجبة للموظفين الميدانيين.

- إجادة برامج Microsoft Office و Excel.

- الكفاءة في حزم برامج الإحصاء SPSS.

- خبرة في العمل مع المنظمات غير الحكومية

- إجادة اللغة العربية والإنجليزية إلزامي

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب توظيف من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 15/6/2022