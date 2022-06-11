وظيفة شاغرة في مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة

إعلان توظيف صادر عن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة (CWLRCP) يعلن فيه عن الوظيفة الشاغرة التالية:
- اسم الوظيفة : مسؤول المتابعة والتقييم MEAL Officer
- النوع: عقد بدوام جزئي.
- المكان: مركز البحوث والاستشارات والحماية القانونية للمرأة (CWLRCP) بغزة
- مدة العقد: 17 شهرًا.
المسمى الوظيفي: مسؤول عن تنفيذ إطار عمل المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم (MEAL) لمشاريع / برامج المنظمة والمساهمة في تصميم وتنفيذ أنشطة الرصد والتقييم الأساسية ذات الصلة وأنشطة التطوير الخاصة بـ CWLRCP
على وجه التحديد ، سيعمل مسؤول المتابعة والتقييم على:
- تطوير نظام المتابعة والتقييم ، بما في ذلك تصميم إطار للرصد والتقييم والمساءلة والتعلم لأنشطة مشروع / برنامج CWLRCP وتحديد منهجيات لجمع البيانات التي سيتم استخدامها لرصد التنفيذ الفعال لمشاريع / برامج CWLRCP
- العمل عن كثب مع جميع فرق CWLRCP لضمان جمع البيانات المطلوبة في الوقت المناسب وبشكل دقيق للتحديث المنتظم للمؤشرات ذات الصلة التي سيتم استخدامها لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع / برامج CWLRCP
- القيام بشكل دوري بمراقبة وتقييم داخليين لنتائج وتأثيرات المشاريع ، وإعداد تقارير عن التقدم المحرز في التنفيذ ، بما في ذلك المشاكل ، وتقديم التوصيات للإجراءات التصحيحية.
- إجراء رصد وتقييم دوريين مع الجهات الفاعلة الرئيسية على مختلف المستويات وكذلك توثيق وتنظيم الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من
- آليات المشاركة المجتمعية المستخدمة من قبل CWLRCP مثل آليات التغذية الراجعة والشكاوى والاجتماعات المجتمعية ومجموعات النقاش المركزة ، وملاحظة تحديد التوصيات الرئيسية لتحسين البرمجة.
متطلبات العمل
- شهادة في الصحة أو العلوم الاجتماعية أو نظم المعلومات الإدارية أو الإحصاء أو أي مجال آخر ذي صلة.
- ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في وظيفة مماثلة .
- خبرة في جمع البيانات الكمية والنوعية وتحليلها بما في ذلك الاستبيانات ومجموعات التركيز وأدوات المقابلات.
- إظهار مهارات في التدريب وتنمية القدرات وجبة للموظفين الميدانيين.
- إجادة برامج Microsoft Office و Excel.
- الكفاءة في حزم برامج الإحصاء SPSS.
- خبرة في العمل مع المنظمات غير الحكومية
- إجادة اللغة العربية والإنجليزية إلزامي
طريقة التسجيل
- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب توظيف من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل بتاريخ 15/6/2022