فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طالع.. "كشف تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

"التربية والتعليم" تتحدث عن آخر تفاصيل وتطورات امتحانات الثانوية العامة

"حماس": تجربة جنين الناجحة في المقاومة تمتد لباقي الضفة

مستوطنون يعتدون بالضرب على راعي أغنام جنوب الخليل

فطر "الشامبنيون" حلم حوّله "الهجين" إلى حقيقة

وظيفة شاغرة في مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة

مقدسيون يتصدون لاعتداءات المستوطنين عند "باب العامود"

من مزحة لـ "لحظات" رعب عاشها هذا الإندونيسي

استشهاد شاب متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

"حماس" تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

وظيفة شاغرة في مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة

11 يونيو 2022 . الساعة 12:00 بتوقيت القدس
...

 إعلان توظيف صادر عن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة (CWLRCP) يعلن فيه عن الوظيفة الشاغرة التالية:

- اسم الوظيفة : مسؤول المتابعة والتقييم MEAL Officer

-  النوع: عقد بدوام جزئي.

- المكان: مركز البحوث والاستشارات والحماية القانونية للمرأة (CWLRCP) بغزة 

-  مدة العقد: 17 شهرًا.

المسمى الوظيفي: مسؤول عن تنفيذ إطار عمل المراقبة والتقييم والمساءلة والتعلم (MEAL) لمشاريع / برامج المنظمة والمساهمة في تصميم وتنفيذ أنشطة الرصد والتقييم الأساسية ذات الصلة وأنشطة التطوير الخاصة بـ CWLRCP

على وجه التحديد ، سيعمل مسؤول المتابعة والتقييم  على:

- تطوير نظام المتابعة والتقييم ، بما في ذلك تصميم إطار للرصد والتقييم والمساءلة والتعلم لأنشطة مشروع / برنامج CWLRCP وتحديد منهجيات لجمع البيانات التي سيتم استخدامها لرصد التنفيذ الفعال لمشاريع / برامج CWLRCP

- العمل عن كثب مع جميع فرق CWLRCP لضمان جمع البيانات المطلوبة في الوقت المناسب وبشكل دقيق للتحديث المنتظم للمؤشرات ذات الصلة التي سيتم استخدامها لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع / برامج CWLRCP

- القيام بشكل دوري بمراقبة وتقييم داخليين لنتائج وتأثيرات المشاريع ، وإعداد تقارير عن التقدم المحرز في التنفيذ ، بما في ذلك المشاكل ، وتقديم التوصيات للإجراءات التصحيحية.

- إجراء رصد وتقييم دوريين مع الجهات الفاعلة الرئيسية على مختلف المستويات وكذلك توثيق وتنظيم الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من

- آليات المشاركة المجتمعية المستخدمة من قبل CWLRCP مثل آليات التغذية الراجعة والشكاوى والاجتماعات المجتمعية ومجموعات النقاش المركزة ، وملاحظة تحديد التوصيات الرئيسية لتحسين البرمجة.

متطلبات العمل

-  شهادة في الصحة أو العلوم الاجتماعية أو نظم المعلومات الإدارية أو الإحصاء أو أي مجال آخر ذي صلة.

-  ما لا يقل عن سنتين من الخبرة في وظيفة مماثلة .

-  خبرة في جمع البيانات الكمية والنوعية وتحليلها بما في ذلك الاستبيانات ومجموعات التركيز وأدوات المقابلات.

- إظهار مهارات في التدريب وتنمية القدرات وجبة للموظفين الميدانيين.

-  إجادة برامج Microsoft Office و Excel.

- الكفاءة في حزم برامج الإحصاء SPSS.

- خبرة في العمل مع المنظمات غير الحكومية

-  إجادة اللغة العربية والإنجليزية إلزامي

طريقة التسجيل 

- على من يرغب بالتسجيل للوظيفة تعبئة طلب توظيف من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 15/6/2022

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#غزة #توظيف #وظيفة #شاغر #شواغر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة