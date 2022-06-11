مقدسيون يتصدون لاعتداءات المستوطنين عند "باب العمود"

تصدى شبان مقدسيون، فجر اليوم السبت، لمجموعة من المستوطنين عند باب العمود بمدينة القدس المحتلة وأجبروهم على مغادرة المكان.

وذكرت مصادر محلية، أأن مجموعة من المستوطنين حاولوا الجلوس على مدرج "باب العامود" بعد منتصف الليل فتصدى لهم الشبان وأجبروهم على المغادرة.

وتشهد منطقة باب العمود توترا بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين وقوات الاحتلال من جهة ثانية بفعل الأفعال الاستفزازية للاحتلال.

يذكر أن العلم الفلسطيني رفرف فوق المستوطنين الذين وقفوا أمام "باب العمود" في القدس المحتلة خلال مسيرة الإعلام الاستفزازية احتفالا باحتلالم الجزء الشرقي من المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين