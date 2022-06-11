مقدسيون يتصدون لاعتداءات المستوطنين عند "باب العامود"

تصدّى شبان مقدسيون، فجر اليوم السبت، لمجموعة من المستوطنين عند باب العامود بمدينة القدس المحتلة وأجبروهم على مغادرة المكان.

وذكرت مصادر محلية، أنّ مجموعة من المستوطنين حاولوا الجلوس على مدرج "باب العامود" بعد منتصف الليل فتصدى لهم الشبان وأجبروهم على المغادرة.

وتشهد منطقة باب العامود توترًا بين الفلسطينيين من جهة والمستوطنين وقوات الاحتلال من جهة ثانية بفعل الأفعال الاستفزازية للاحتلال.

يُذكر أنّ العلم الفلسطيني رفرف فوق المستوطنين الذين وقفوا أمام "باب العامود" في القدس المحتلة خلال مسيرة الأعلام الاستفزازية احتفالًا باحتلال الجزء الشرقي من المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين