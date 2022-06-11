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استشهاد شاب متأثرًا بإصابته خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين

11 يونيو 2022 . الساعة 11:36 بتوقيت القدس
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الشاب الشهيد سميح عمارنة

أعلنت وزارة الصحة بمدينة رام الله في الضفة الغربية، اليوم السبت، استشهاد شاب متأثّرًا بإصابته الخطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين قبل عدة أيام.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب، بأنّ الشاب سميح عمارنة، استُشهد اليوم، متأثّرًا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها برصاص الاحتلال قبل أيام في قرية يعبد بجنين، خلال اقتحام الاحتلال للبلدة وهدمه لمنزل الشهيد ضياء حمارشة.

وذكرت أنّ الشهيد عمارنة كان يتلقى العلاج في المستشفى الاستشاري برام الله.

والشهيد عمارنة هو أسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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