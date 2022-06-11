"حماس" تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي

أدان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جهاد طه، عدوان الاحتلال الإسرائيلي، الذي استهدف مطار دمشق الدولي، أمس الجمعة.

وقال طه، في بيان مقتضب، اليوم السبت، إنّ "هذا العدوان يؤكّد مجددًا خطر هذا الكيان على مصالح أمتنا العربية والإسلامية، ويستدعي مجابهته والتصدي لإرهابه وعبثه في المنطقة".

وأعلنت وسائل إعلام رسمية سورية، الجمعة، أنّ "الدفاعات الجوية تصدت لعدوان جوي إسرائيلي، استهدف بعض النقاط جنوب دمشق، وأسقطت معظم صواريخه".

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية، عن مصدر عسكري قوله: إنه "نحو الساعة 4.20 من فجر الجمعة، نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".

المصدر / فلسطين أون لاين