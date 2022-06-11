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مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين في يافا

11 يونيو 2022 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قتل أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، وأصيب ثلاثة آخرون، بعد تعرضهم للدهس في يافا، شمال فلسطين المحتلة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، "انتشارًا مكثفًا لشرطة الاحتلال والطواقم الطبية في مكان الحادث، الذي لم تعرف خلفيته حتى اللحظة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن "اشتعال النيران في 18 حافلة، جراء حريق اندلع في ساحة المحطة المركزية، بمدينة صفد".

ووفقًا لـ"الهيئة"، فإن "طواقم الإطفاء، عمدت إلى إطفاء الحافلات، ولم تقع إصابات في الحادث، الذي لم يُعرف أسبابه حتى الآن".

المصدر / فلسطين أون لاين
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