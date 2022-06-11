الصين تذكر الناتو بقصف يوغسلافيا دون موافقة مجلس الأمن

هاجم ممثل الصين الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية، ليو شياو مينغ، حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مذكرا بأن الحلف قصف يوغوسلافيا لمدة 78 يوما دون موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكتب الدبلوماسي الصيني على صفحته في "تويتر": "قبل 23 عاما، ألقى الناتو 420 ألف قنبلة تزن 22 ألف طن، من بينها 15 طنا من اليورانيوم المنضب، دون موافقة من مجلس الأمن الدولي".

وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل أكثر من 2500 شخص، بينهم 79 طفلا، كما تسبب في تشريد أكثر من مليون شخص.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة مسلحة بين الانفصاليين الألبان من "جيش تحرير كوسوفو" والجيش والشرطة الصربية اندلعت سنة 1999، أدت إلى قصف جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، من قبل قوات حلف شمال الأطلسي.

المصدر / وكالات