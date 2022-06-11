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خلال الأسبوع الماضي

الداخلية بغزة تنشر حصيلة التنقل عبر حاجز بيت حانون "إيرز"

11 يونيو 2022 . الساعة 09:56 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون- إيرز (أرشيف)

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (5 وحتى 10 يونيو 2022).

وأوضحت خلال الإحصائية التي نشرتها عير موقعها الإلكتروني، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9071 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 7184 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 8769 مواطناً و194 أجنبياً، و108 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 6917 مواطناً، و188 أجنبياً، و76 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 1948م.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الداخلية بغزة

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