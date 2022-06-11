مطلوب عمال للعمل على بند التشغيل المؤقت في بلدية غزة

إعلان توظيف صادر عن بلدية غزة وبالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل تعلن فيه عن حاجتها (عامل كارو) عدد 50 للعمل على بند التشغيل المؤقت لمدة 66 يوم عمل .

وصف الوظيفة: عامل كارو للقيام بتمشيط الشوارع وجمع وترحيل النفايات من أمام المنازل والمصانع والمؤسسات وكافة شوارع مدينة غزة ونقلها للأماكن المخصصة لها والقيام باي أعمال تطلب من قبل قسم النفايات الصلبة

شروط التسجيل

1- يجب على المتقدم أن يمتلك أو يحوز على عربة كارو وأن تكون عربة الكارو مزودة بصندوق لجمع النفايات داخله.

2- العمل كل ايام الاسبوع بما فيها ايام الجمع والاعياد الرسمية بنظام 8 ساعات حسب متطلبات العمل.

3- مواعيد العمل وطبيعته حسب تعليمات مسئول قسم النفايات الصلبة او مفتش الصحة ويكون تفريغ النفايات في الأماكن المحددة من قبل مسئولي قسم النفايات الصلبة في البلدية.

4- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية غزة وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية

5- أن يتحمل ضغط العمل والقدرة على العمل ضمن الفريق ومستعد للدوام لساعات عمل طويلة.

6- مستعد للعمل في أوقات الطوارئ.

7- ألا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ولم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

8- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

9- يجب ان يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

10- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

11- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان محافظة غزة فقط.

طريقة التسجيل

- يمكن التقدم للوظيفة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التشغيل الفلسطيني على العنوان https://e.pef.ps/ بحيث يقوم المتقدم بتعبئة جميع بياناته وتحميل صورة الهوية ملونة ومن ثم الدخول لصفحة الوظائف واختيار التقدم لهذه الوظيفة وتأكيد طلب التقديم.

- يمكنكم مشاهدة فيديو شرح لطريقة التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://youtu.be/8D90iJyqNKI

- لمن تواجهه مشكلة فنية أثناء التسجيل عليه تقديم طلب شكوى للمساعدة عبر الرابط التالي:

https://e.pef.ps/page/report/ar

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 20/6/2022